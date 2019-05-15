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Sony и Microsoft объединились для развития облачного гейминга

Sony и Microsoft объединились для развития облачного гейминга

Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнёрстве для развития игровых облачных технологий, а также решений в области искусственного интеллекта.

Об этом сообщает The Verge.

Обе корпорации займутся созданием будущего облачных технологий на базе Microsoft Azure для улучшения собственных игровых и стриминговых сервисов. Также Azure может стать дата-центром для различных игровых продуктов Sony, включая PlayStation Now.

“Microsoft всегда была для нас ключевым бизнес-партнёром, несмотря на то, что в некоторых областях мы прямые конкуренты. Я уверен, что, объединившись для совместной работы над будущим облачных технологий, мы внесём важный вклад в развитие интерактивных развлечений”, – заявил руководитель японской корпорации Кеничиро Йосида.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла также прокомментировал сотрудничество: “Sony всегда была лидером в развлекательной и технологической сферах, а наше партнёрство строится на инновациях. Наше сотрудничество даёт в руки Sony мощность Azure, которая поможет создать новые игровые и развлекательные потребительские продукты”.

В первую очередь, подобное партнёрство поможет Sony запустить PlayStation Now во большем количестве регионов, где у компании нет собственных дата-центров — она сможет использовать Microsoft Azure.

По материалам НВ
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