Sony и Microsoft объединились для развития облачного гейминга

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Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнёрстве для развития игровых облачных технологий, а также решений в области искусственного интеллекта.
Об этом сообщает The Verge.
Обе корпорации займутся созданием будущего облачных технологий на базе Microsoft Azure для улучшения собственных игровых и стриминговых сервисов. Также Azure может стать дата-центром для различных игровых продуктов Sony, включая PlayStation Now.
“Microsoft всегда была для нас ключевым бизнес-партнёром, несмотря на то, что в некоторых областях мы прямые конкуренты. Я уверен, что, объединившись для совместной работы над будущим облачных технологий, мы внесём важный вклад в развитие интерактивных развлечений”, – заявил руководитель японской корпорации Кеничиро Йосида.
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла также прокомментировал сотрудничество: “Sony всегда была лидером в развлекательной и технологической сферах, а наше партнёрство строится на инновациях. Наше сотрудничество даёт в руки Sony мощность Azure, которая поможет создать новые игровые и развлекательные потребительские продукты”.
В первую очередь, подобное партнёрство поможет Sony запустить PlayStation Now во большем количестве регионов, где у компании нет собственных дата-центров — она сможет использовать Microsoft Azure.
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