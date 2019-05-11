Дефицит государственного бюджета уменьшился до 1,7 млрд грн - Минфин

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В январе-апреле 2019 года государственный бюджет Украины был сведен с дефицитом в размере 1,7 миллиарда гривен. За первые 3 месяца дефицит составлял 26,2 миллиарда гривен.
Такие данные содержатся в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины.
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«Дефицит государственного бюджета составил 1,7 миллиарда гривен по сравнению с запланированным годовым уровнем в 90 миллиардов гривен», – говорится в отчете Минфина.
Там сообщают, что финансировали дефицит за счет государственных займов и малой приватизации.
В первые 4 месяца 2019 года государственный бюджет получил 324,8 миллиарда гривен доходов. Расходы бюджета составили 294,5 миллиарда гривен.
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