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Дефицит государственного бюджета уменьшился до 1,7 млрд грн - Минфин

Дефицит государственного бюджета уменьшился до 1,7 млрд грн - Минфин

В январе-апреле 2019 года государственный бюджет Украины был сведен с дефицитом в размере 1,7 миллиарда гривен. За первые 3 месяца дефицит составлял 26,2 миллиарда гривен.

Такие данные содержатся в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины.

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«Дефицит государственного бюджета составил 1,7 миллиарда гривен по сравнению с запланированным годовым уровнем в 90 миллиардов гривен», – говорится в отчете Минфина.

Там сообщают, что финансировали дефицит за счет государственных займов и малой приватизации.

В первые 4 месяца 2019 года государственный бюджет получил 324,8 миллиарда гривен доходов. Расходы бюджета составили 294,5 миллиарда гривен.

По материалам hromadske.tv
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