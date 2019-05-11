Дефицит государственного бюджета уменьшился до 1,7 млрд грн - Минфин

В январе-апреле 2019 года государственный бюджет Украины был сведен с дефицитом в размере 1,7 миллиарда гривен. За первые 3 месяца дефицит составлял 26,2 миллиарда гривен.

Такие данные содержатся в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины.

Читайте также: В Минфине назвали причины роста заработных плат

«Дефицит государственного бюджета составил 1,7 миллиарда гривен по сравнению с запланированным годовым уровнем в 90 миллиардов гривен», – говорится в отчете Минфина.

Там сообщают, что финансировали дефицит за счет государственных займов и малой приватизации.

В первые 4 месяца 2019 года государственный бюджет получил 324,8 миллиарда гривен доходов. Расходы бюджета составили 294,5 миллиарда гривен.