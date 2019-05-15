Skoda прокомментировала закрытие завода в Украине

Информация о закрытии завода в Украине полностью не была подтверждена. И компания не планирует сворачивать производство, но и новых инвестиций в предприятие пока не поступит.

Об этом сообщает официальный представитель бренда компания «Еврокар» на запрос издания AutoNews.

«SKODA является системообразующим автомобильным инвестором, определяя по поручению Volkswagen Group потенциальное место для нового мультибрендового завода, после тщательного анализа сократила выбор до 4 стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Украины, как можно догадаться, среди них нет. По официальной информации SKODA AUTO ожидается, что окончательное решение о площадке будет принято в течение ближайших месяцев», — передает представительство.

В планах концерна VAG развивать присутствие на рынках и инвестировать в новые мощности. Однако, наша страна не вошла в список тех, кто получит бюджет от корпорации. Производство автомобилей Skoda будет продолжаться в тех же темпах, что и раньше.

«В ответ на запрос «Еврокар SKODA AUTO» также отметила, что создание нового мультибрендового завода, тем не менее, не связанно с перемещением производства из Украины. Несмотря на положительный смысл этого месседжа, вывод достаточно однозначен: к сожалению, Украина не выдержала конкуренции с соседними странами в борьбе за крупного инвестора. Можно сказать, что она даже не вступала в борьбу … за 1,4 млрд евро инвестиций, 5000 новых рабочих мест и возможность производства 300 000 автомобилей в год с уровнем экспорта 4 500 000 000 евро», — отвечает пресс-служба «Еврокар».