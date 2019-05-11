В ProZorro появился новый функционал

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В системе электронных публичных закупок ProZorro появился новый функционал, с помощью которого система будет знать тип бизнеса – большой, средний, малый, микро.
Об этом сообщает пресс-служба ProZorro.
“В системе электронных публичных закупок появилось новое электронное поле “классификация субъектов хозяйствования”. Это позволит получить данные об участии в публичных закупках различных категорий бизнеса – большого, малого и среднего”, – говорится в сообщении.
Появление этого поля, как отмечается, – часть плана мероприятий Кабмина по поддержке малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года.
“Это ценные данные, которые могут использовать аналитические центры, общественные организации, бизнес-ассоциации или государство для поддержки, например, малого и среднего бизнеса. К примеру, для разработки механизмов по расширению их доступа к публичным закупкам. Для внедрения таких механизмов нужно иметь подробную картину того, какая доля рынка приходится на каждую категорию бизнеса. Новый функционал как раз поможет собрать необходимую информацию”, – отметила заместитель директора департамента по регулированию общественных закупок Наталья Шимко.
Данные о размере организации с 17 мая обязательны для заполнения поставщиками. Критерии определены Хозяйственным кодексом – это количество работающих и доходы за год. В дальнейшем планируется интеграция ProZorro Государственной фискальной службой с автоматической выгрузкой данных в систему.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве планируют повысить тарифы на водуВчера, 13:00 - 1382 12
ДТЭК Ахметова купил два облэнерго у российской VS Energy6 ч. назад - 673 6
Рада отсрочила введение штрафов для владельцев авто на "еврономерах"Вчера, 19:00 - 2033 5
Эксперт прогнозирует подорожание газа к октябрю7 ч. назад - 542 4
В МВФ не против снижения цен на газ для украинцевВчера, 20:00 - 585 3
Рада отсрочила введение штрафов для владельцев авто на "еврономерах"Вчера, 19:00 - 2033 5
Приват24 завоевал еще одну наградуВчера, 15:45 - 1307
В РФ оценили условия Нафтогаза по транзиту газаВчера, 16:15 - 1278
Банки отдадут данные всех своих клиентов единой системе BankIDВчера, 16:00 - 1207
Украинцам разрешили инвестировать в зарубежные активы3 ч. назад - 1204
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 1740
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 1977
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 852
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 2949 2
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 2201