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В ProZorro появился новый функционал

В ProZorro появился новый функционал

В системе электронных публичных закупок ProZorro появился новый функционал, с помощью которого система будет знать тип бизнеса – большой, средний, малый, микро.

Об этом сообщает пресс-служба ProZorro.

“В системе электронных публичных закупок появилось новое электронное поле “классификация субъектов хозяйствования”. Это позволит получить данные об участии в публичных закупках различных категорий бизнеса – большого, малого и среднего”, – говорится в сообщении.

Появление этого поля, как отмечается, – часть плана мероприятий Кабмина по поддержке малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года.

“Это ценные данные, которые могут использовать аналитические центры, общественные организации, бизнес-ассоциации или государство для поддержки, например, малого и среднего бизнеса. К примеру, для разработки механизмов по расширению их доступа к публичным закупкам. Для внедрения таких механизмов нужно иметь подробную картину того, какая доля рынка приходится на каждую категорию бизнеса. Новый функционал как раз поможет собрать необходимую информацию”, – отметила заместитель директора департамента по регулированию общественных закупок Наталья Шимко.

Данные о размере организации с 17 мая обязательны для заполнения поставщиками. Критерии определены Хозяйственным кодексом – это количество работающих и доходы за год. В дальнейшем планируется интеграция ProZorro Государственной фискальной службой с автоматической выгрузкой данных в систему.

По материалам УНН
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