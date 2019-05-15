На дорогах Швеции появились беспилотные электрогрузовики (видео)

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В Швеции на дорогах появился беспилотный электрогрузовик T/Pod от стартапа Einride.
Первое время T/Pod будет заниматься перевозкой товаров между складом и терминалом в промышленной зоне в Йёнчёпинге со скоростью не более 5 км/час.
К 2020 году Einride намерена получить разрешения на новые маршруты, в том числе на дорогах США. До конца следующего года компания планирует использовать уже 200 грузовиков.
T/Pod может проехать 200 км со скоростью до 85 км/час на одном заряде. При полной загрузке грузовика он весит более 26 тонн. Беспилотник использует систему лидаров от NVIDIA.
В T/Pod нет встроенной кабины для водителя, однако в любой момент управление грузовика может взять на себя удаленный оператор. Всего за один раз он сможет управлять движением до десяти T/Pod.
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