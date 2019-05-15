0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 69 0

На дорогах Швеции появились беспилотные электрогрузовики (видео)

На дорогах Швеции появились беспилотные электрогрузовики (видео)

В Швеции на дорогах появился беспилотный электрогрузовик T/Pod от стартапа Einride.

Первое время T/Pod будет заниматься перевозкой товаров между складом и терминалом в промышленной зоне в Йёнчёпинге со скоростью не более 5 км/час.

К 2020 году Einride намерена получить разрешения на новые маршруты, в том числе на дорогах США. До конца следующего года компания планирует использовать уже 200 грузовиков.

T/Pod может проехать 200 км со скоростью до 85 км/час на одном заряде. При полной загрузке грузовика он весит более 26 тонн. Беспилотник использует систему лидаров от NVIDIA.

В T/Pod нет встроенной кабины для водителя, однако в любой момент управление грузовика может взять на себя удаленный оператор. Всего за один раз он сможет управлять движением до десяти T/Pod.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.