Google представила технологию машинного синхронного перевода

Компания Google представила технологию синхронного перевода устной речи под названием Translatotron. Она анализирует спектограмму источника речи и генерирует ее на необходимом языке.

Система также может сохранять паузы оригинального языка. Translatotron избавляется от возможных ошибок при распознавании текста, лучше распознавание речи справляется с названиями и именами собственными, быстрее работает.

«Translatotron – первая модель, которая может непосредственно переводить прямую речь на одном языке на прямую речь на другом языке. Мы надеемся, что эта работа станет отправной точкой для будущих исследований подобных систем», – сообщили в Google.