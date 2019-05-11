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Google представила технологию машинного синхронного перевода

Google представила технологию машинного синхронного перевода

Компания Google представила технологию синхронного перевода устной речи под названием Translatotron. Она анализирует спектограмму источника речи и генерирует ее на необходимом языке.

Система также может сохранять паузы оригинального языка. Translatotron избавляется от возможных ошибок при распознавании текста, лучше распознавание речи справляется с названиями и именами собственными, быстрее работает.

«Translatotron – первая модель, которая может непосредственно переводить прямую речь на одном языке на прямую речь на другом языке. Мы надеемся, что эта работа станет отправной точкой для будущих исследований подобных систем», – сообщили в Google.

По материалам ua.news
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