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ФГВФЛ назвал сумму средств, аккумулированных на начало мая (инфографика)

ФГВФЛ назвал сумму средств, аккумулированных на начало мая (инфографика)

Общая сумма средств, аккумулированных ФГВФЛ, по состоянию на 1 мая 2019 года составляет 8 607,030 млн грн.

Об этом говорится на сайте ФГВФЛ.

Поступления в Фонд от регулярного сбора за январь-апрель 2019 года составили 1 773,164 млн грн.

Сумма средств, выплаченных вкладчикам неплатежеспособных банков

В течение апреля этого года вкладчики неплатежеспособных банков получили 45,0 млн грн в рамках гарантированного возмещения.

Выплаты вкладчикам в разрезе банков за апрель 2019 года

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), в рамках гарантированного возмещения по состоянию на 1 мая 2019 г. составила 89 402,0 млн грн.

По материалам Finance.UA
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