ФГВФЛ назвал сумму средств, аккумулированных на начало мая (инфографика)

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Общая сумма средств, аккумулированных ФГВФЛ, по состоянию на 1 мая 2019 года составляет 8 607,030 млн грн.
Об этом говорится на сайте ФГВФЛ.
Поступления в Фонд от регулярного сбора за январь-апрель 2019 года составили 1 773,164 млн грн.
Сумма средств, выплаченных вкладчикам неплатежеспособных банков
В течение апреля этого года вкладчики неплатежеспособных банков получили 45,0 млн грн в рамках гарантированного возмещения.
Выплаты вкладчикам в разрезе банков за апрель 2019 года
Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), в рамках гарантированного возмещения по состоянию на 1 мая 2019 г. составила 89 402,0 млн грн.
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