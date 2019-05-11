Румыния ввела значительные штрафы для Uber и Taxify

Правительство Румынии издало чрезвычайный указ, предусматривающий увеличение штрафов для водителей таких служб, как Uber и Taxify.

Об этом сообщает Associated Press.

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Указ, который вступил в силу в четверг, предусматривает штрафы для водителей, которые перевозят людей без действующей лицензии на такси, до 1050 евро уже после первого нарушения. Ранее водителей штрафовали только после повторных правонарушений.

Новые штрафы ввели после протестов водителей такси, продолжавшихся в течение нескольких месяцев.

Вице-премьер Румынии Даниэль Сучиу заявил, что указ направлен на прекращение “транспортного пиратства” и что вскоре новые законы создадут правовую основу для деятельности Uber и подобных компаний.

“Этот указ не направлен против кого-то или против какой-либо экономической деятельности. Мы хотим остановить общественное транспортное пиратство”, – сказал он.