0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 83 0

Румыния ввела значительные штрафы для Uber и Taxify

Румыния ввела значительные штрафы для Uber и Taxify

Правительство Румынии издало чрезвычайный указ, предусматривающий увеличение штрафов для водителей таких служб, как Uber и Taxify.

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте также: Uber думает о запуске в Киеве проката электрических велосипедов и самокатов

Указ, который вступил в силу в четверг, предусматривает штрафы для водителей, которые перевозят людей без действующей лицензии на такси, до 1050 евро уже после первого нарушения. Ранее водителей штрафовали только после повторных правонарушений.

Новые штрафы ввели после протестов водителей такси, продолжавшихся в течение нескольких месяцев.

Вице-премьер Румынии Даниэль Сучиу заявил, что указ направлен на прекращение “транспортного пиратства” и что вскоре новые законы создадут правовую основу для деятельности Uber и подобных компаний.

“Этот указ не направлен против кого-то или против какой-либо экономической деятельности. Мы хотим остановить общественное транспортное пиратство”, – сказал он.

По материалам Европейская правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.