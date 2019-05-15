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Каждая пятая польская фирма работает с украинцами - Bloomberg

Каждая пятая польская фирма работает с украинцами - Bloomberg

Каждая пятая компания в Польше сотрудничает с украинцами.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как отмечается, количество иностранцев, зарегистрированных в Польше, за последние пять лет увеличилось более чем в пять раз. Это сняло напряжение с рынка труда, который страдал из-за рекордной нехватки работников.

Две трети из более чем 600 тысяч иностранцев, которые платят взносы в Офис социального обеспечения, имеют происхождение из Украины, пишет издание.

Это количество возрастало с каждым годом, несмотря на беспокойство, что украинцы могут уехать из Польши в более богатые страны еврозоны после того, как ЕС облегчил для них процесс пересечения границы.

По методологии ЕС, безработица в Польше находится на рекордно низком уровне – 3,8%, а с 2017 года экономический рост колеблется примерно на отметке в 5%.

После вступления Польши в ЕС в 2004 году из страны за границу выехало более 2 млн человек, но сейчас каждая пятая польская компания работает с украинцами, сообщили агентству в фирме, занимающейся подбором персонала.

В настоящее время примерно полтора миллиона украинцев работают в стране с населением в 38 млн человек, пишет Bloomberg.

По материалам Економічна Правда
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