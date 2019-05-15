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Трамп заработал в 2018 году 479 млн долларов

Трамп заработал в 2018 году 479 млн долларов

Президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году 479 млн долларов.

Об этом свидетельствует ежегодная финансовая выписка главы государства, обнародованная в четверг независимой госструктурой – Управлением правительственной этики.

В документе подчеркивается, что при зарплате президента США 400 тыс. долларов в год республиканец заработал 479 млн долларов.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что его состояние превышает 10 млрд долларов.

Во время предвыборной кампании 2016 он сообщил о намерении опубликовать налоговые декларации, которые содержат гораздо больше информации, чем выписки, однако так и не сделал этого. Он объясняет это проверками относительно своего бизнеса. Трамп подчеркивал, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь.

В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.

По материалам УНН
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