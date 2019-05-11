Monobank стал лучшим в номинации «Народный банк»

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Приз «читательских симпатий» на церемонии FinAwards 2019 получил monobank. В тройку номинантов на премию также вошли Таскомбанк и Ощадбанк.
На звание «Народного Банка» претендовали банки с высоким качеством обслуживания клиентов, которые заботятся о своей репутации и оперативно реагируют на жалобы потребителей. За победу в номинации боролись лидеры Народного рейтинга банков, которые получили самое большое количество позитивных отзывов пользователей «Минфина».
Это новая номинация, которой не было на FinAwards 2018: Народный рейтинг банков появился в августе 2018 года. С момента его создания бессменным лидером по качеству обслуживания, по мнению пользователей «Минфина», остается monobank. По словам представителей банка, такой результат легко объяснить: в службе поддержки клиентов работают люди, а не боты. К тому же у monobank большая команда бета-тестировщиков, поэтому новые востребованные продукты попадают на рынок только после тщательной проверки.
Народный рейтинг банков обновляется ежедневно. Пользователи «Минфина» выставляют оценки за качество обслуживания в банке – чем больше свежих позитивных отзывов, тем выше место финучреждения в рейтинге. Кроме того, клиенты банков, у которых возникли проблемы, могут заполнить заявку на нашем сайте: после тщательной проверки модераторы направят ее на рассмотрение в банк. Каждая решенная проблема клиента — +2 балла для банка.
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