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Депозит от monobank получил премию FinAwards 2019

Финансовые порталы «Минфин» и Finance.ua вручили награды украинским банкам. Победителем в категории «Лучший депозит» стал вклад «12 месяцев» от monobank. Именно ему досталась премия FinAwards 2019.

В тройку лучших депозитов также вошел депозит «Стандарт» от А-Банка и депозит «Накопительный» от банка Глобус.

Депозит «12 месяцев» от monobank позволяет клиенту разместить вклад в гривне с максимальной ставкой 17% годовых. Минимальная сумма размещения — 1 000 грн. Условия депозита предполагают ежемесячную выплату процентов на карту monobank или их капитализацию. По окончании депозита клиент может получить средства наличными или на свою карту, открытую в любом банке Украины. Вклад можно пополнять на протяжении всего срока. Также есть возможность автоматического продления депозита на новый срок.

«Наш проект очень молодой, но динамично развивающийся. У нас огромная команда бета-тестировщиков, и потому мы оперативно реагируем на просьбы клиентов. Так было и с депозитом, ведь мы его не планировали запускать вначале. Мы думали, что выпустим только карточный продукт. Но клиенты хотели депозит, и мы его сделали. Как видите, он оказался лучшим на рынке. Вскоре мы запустим «Копилку». Также будем активно расширять географию переводов. Самый дискутируемый вопрос – продукты для бизнеса. Все меняется, и если этого сегодня нет, то завтра, возможно, это уже появится», — заявила заместитель председателя правления Универсал Банка, на базе которого реализован проект monobank, Юлия Акуленко.

На церемонии FinAwards 2019 банки также получили несколько специальных премий. Награда «Лидер онлайн заказов» — выбор пользователей сайта minfin.com.ua досталась депозиту «Ощадный +» банка Альянс.

Вторая специальная награда «Выгодное предложение» досталась депозиту «Коммунальный» от банка РВС. Он дает наилучшую доходность при размещении депозита на 12 месяцев.

В категории «Лучший депозит» участвовали 20 банковских вкладов в гривне для клиентов-физлиц на срок 12-13 месяцев, с ежемесячной выплатой процентов и без возможности досрочного расторжения вклада.

Церемония вручения наград состоялась 15 мая в киевском ночном клубе D.Fleur. Организатором мероприятия выступила компания BankOnline, а Генеральным партнером – платежная система Mastercard.

По материалам Минфин.com.ua
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