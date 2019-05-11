Долг РФ перед "Ощадбанком" за Крым увеличился на 16 млн долларов

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После вынесения решения Международным арбитражным судом и удовлетворения иска АО “Ощадбанк” в Российской Федерации о компенсации убытков, причиненных аннексией Крыма, долг России перед “Ощадбанком” увеличился на 16 млн долларов за счет начисленных процентов и пени.
Об этом сообщила директор Департамента реструктуризации задолженности и взыскания “Ощадбанка” Ирина Мудрая в ответе на запрос УНН.
“В соответствии с решением Российская Федерация обязана выплатить компенсацию и начисленные до даты вынесения решения проценты в размере около 1,3 млрд долл. США и начисленные после вынесения решения проценты, которые по состоянию на 11 мая 2019 года составляют около 16 млн долл. США”, – отметила Мудрая.
По ее словам, сейчас “Ощадбанк” осуществляет сбор и анализ данных, а также совершает подготовительные действия для выполнения решения арбитража. Руководство банка рассматривает три пути принудительного взыскания средств – за счет государственной собственности РФ, которая используется в коммерческих целях; за “замену кредитора” – в тех отношениях с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором, банк может просить суд заменить Россию на себя и требовать от контрагентов России уплаты долга именно банка; за счет собственности государственных компаний, которые находятся на территории третьих стран.
Согласно нормам международного законодательства, решение международного инвестиционного арбитражного суда в споре между “Ощадбанком” и Россией, которое было принято в Париже (Франция), может быть принудительно исполнено в значительном количестве иностранных государств – около 154 юрисдикций.
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