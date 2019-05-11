Межбанк: доллар вырос

Уже фактически третий день, как доллар перестал существенно проседать на межбанке. Можно говорить о неожиданной и во многом спекулятивной раскачке котировок во вторник, но происходящее на торгах в среду и в четверг, говорит о том, что курсовое “дно” было достигнуто в понедельник и теперь произошел отскок котировок вверх к уровням 26,30-26,40 гривен за доллар.

По тому, как неохотно теперь расстаются с валютой экспортеры – они опасаются дальнейшего роста курса и боятся продешевить. Скорее всего со стороны продавцов будут продолжаться попытки сыграть на дальнейшее повышение, но они упрутся в активное противодействие со стороны покупателей. Те настолько уже привыкли к снижению курса, что психологически не готовы особо двигаться вверх.

Эта упорная борьба интересов крупных покупателей и продавцов без особых успехов ни одной из сторон остается главной “фишкой” торгов с 14 по 16 мая. Приближение бюджетных платежей пока не особо сделало сговорчивыми экспортеров в части уступок по курсу, но и не сильно останавливает импортеров. Позиционная курсовая война продолжается.

В первый час сессии доллар вырос с 26,30/26,33 до 26,32/26,35 гривен за счет превышения спроса над предложением. Причем периодически продавцы пытались подтянуть котировки к уровням 26,40 и даже выше. И на мелких лотах им это удавалось.

Ближе к 12 часам ситуация стала выравниваться – продавцы и покупатели пришли к компромиссному решению в этом же коридоре 26,32-26,35 гривен, а НБУ зафиксировал справочный курс на уровне 26,3334 гривны за доллар.

К обеду котировки чуть подросли до 26,34/26,365 гривен, но уже уперлись в нежелание покупателей подниматься выше. Активная фаза торгов закончилась в этих пределах.

После 15 часов на единичных сделках курс подтянули до 26,34-26,35 /26,365 гривен, а завершилась сессия котировками по доллару 26,355/26,375.

Нацбанк снова не принимал публичного участия в торгах, но внимательно следил за происходящим.

За день доллар вырос с 26,30/26,33 до 26,355/26,375 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,34 / 26,35

евро – 29,51 / 29,53

российский рубль – 0,4081 / 0,4062

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