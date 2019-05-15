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Госстат определил самое дешевое мясо в Украине

Госстат определил самое дешевое мясо в Украине

Дороже всего курятину продавали в Донецкой и Черновицкой областях – 62,8 грн и 62,1 грн за килограмм продукта.

Дешевле всего курятину продавали во Львовской и Днепропетровской областях – 54,4 и 54,6 грн за 1 кг.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Самые высокие цены на свинину зафиксированы в Киеве и Закарпатской области – 130 и 122,9 грн за кг, самые низкие – в Тернопольской области – 105,9 грн за кг.

Дороже всего продавали говядину в Киевской и Черновицкой областях – 145,3 и 145,9 грн за кг продукта, дешевле всего – в Донецкой области – 116 грн за кг.

По материалам Finance.UA
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