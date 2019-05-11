Кабмин одобрил создание комиссии по реорганизации ГФС

Кабинет министров Украины принял решение образовать комиссию по реорганизации Государственной фискальной службы и избрал председателя комиссии по реорганизации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

“Кабинет министров одобрил: образовать комиссию по реорганизации Государственной фискальной службы. Утвердить председателем комиссии по реорганизации Власова А. С. – и. о. Председателя ГФС Украины”, – говорится в сообщении.

Отмечено, что согласно принятому решению, главе указанной комиссии поручено утвердить ее персональный состав, осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией ГФС и в трехмесячный срок проинформировать правительство о результатах проведенной работы.

Создание комиссии позволит осуществить мероприятия, необходимые для завершения комплексной реформы Государственной фискальной службы Украины.

В соответствии с Порядком осуществления мероприятий, связанных с созданием, реорганизацией или ликвидацией министерств, других центральных органов исполнительной власти, установлено, что прекращение органа исполнительной власти осуществляется, в частности путем реорганизации. В то же время в случае прекращения органа исполнительной власти Кабинет министров Украины образует соответствующую комиссию, утверждает ее голову и определяет срок проведения реорганизации или ликвидации.