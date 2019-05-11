0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 10 0

Полтава собирается купить 40 троллейбусов за 10 млн евро

Полтава собирается купить 40 троллейбусов за 10 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность профинансировать проведение тендера по закупке до 40 троллейбусов для КП “Полтаваэлектроавтотранс”.

Полтава за кредитные средства ЕБРР планирует приобрести 40 низкопольных 12-метровых троллейбусов, а также комплект запасных частей и расходных материалов, а также услуги гарантийного технического обслуживания.

Поставщик троллейбусов для Полтавы должен иметь, согласно тендерным условиям, финансовые, технические и производственные возможности, а его средний финансовый оборот должен составлять не менее 5 млн евро на протяжении предыдущих трех лет. Кроме этого, поставщик должен иметь опыт исполнения подобных договоров по поставке аналогичных троллейбусов в количестве не менее 30 единиц ежегодно на протяжении также трех последних лет.

Все тендерные предложения должны сопровождаться гарантией в сумме 50 тыс. евро или эквивалентом в свободно конвертированной валюте или украинской гривне по курсу НБУ.

Согласно условиям тендеров ЕБРР, принимать участие в них могут производители и поставщики из всех стран мира. Конечный срок подачи заявок на участие в тендере – до 27 июня 2019 года.

Получение кредита ЕБРР для реализации инвестиционного проекта «Обновление троллейбусного парка города Полтавы» депутаты Полтавского горсовета одобрили 19 апреля 2019 года.

Сумма кредита составит 10 млн евро. По словам секретаря Полтавского горсовета Александра Шамоты, за счет закупки троллейбусов за кредитные средства в городе в два раза вырастет количество троллейбусов, соответственно значительно увеличится пассажиропоток городского электротранспорта. Сейчас на линию в Полтаве выходит от 42 до 48 троллейбусов.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.