Полтава собирается купить 40 троллейбусов за 10 млн евро

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность профинансировать проведение тендера по закупке до 40 троллейбусов для КП “Полтаваэлектроавтотранс”.
Полтава за кредитные средства ЕБРР планирует приобрести 40 низкопольных 12-метровых троллейбусов, а также комплект запасных частей и расходных материалов, а также услуги гарантийного технического обслуживания.
Поставщик троллейбусов для Полтавы должен иметь, согласно тендерным условиям, финансовые, технические и производственные возможности, а его средний финансовый оборот должен составлять не менее 5 млн евро на протяжении предыдущих трех лет. Кроме этого, поставщик должен иметь опыт исполнения подобных договоров по поставке аналогичных троллейбусов в количестве не менее 30 единиц ежегодно на протяжении также трех последних лет.
Все тендерные предложения должны сопровождаться гарантией в сумме 50 тыс. евро или эквивалентом в свободно конвертированной валюте или украинской гривне по курсу НБУ.
Согласно условиям тендеров ЕБРР, принимать участие в них могут производители и поставщики из всех стран мира. Конечный срок подачи заявок на участие в тендере – до 27 июня 2019 года.
Получение кредита ЕБРР для реализации инвестиционного проекта «Обновление троллейбусного парка города Полтавы» депутаты Полтавского горсовета одобрили 19 апреля 2019 года.
Сумма кредита составит 10 млн евро. По словам секретаря Полтавского горсовета Александра Шамоты, за счет закупки троллейбусов за кредитные средства в городе в два раза вырастет количество троллейбусов, соответственно значительно увеличится пассажиропоток городского электротранспорта. Сейчас на линию в Полтаве выходит от 42 до 48 троллейбусов.
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