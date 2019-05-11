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"Укрпочта" планирует закрывать отделения в небольших селах

"Укрпочта" планирует закрывать отделения в небольших селах

“Укрпочта” хочет запустить в небольших селах передвижные отделения вместо обычных.

Об этом заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Эксперимент по внедрению мобильных отделений в Черниговской области удался, а потому его следует расширить на другие регионы Украины. На Черниговщине для этих целей закупили 138 автомобилей повышенной проходимости и с нуля набрали персонал, поскольку сотрудники старых отделений отказались переходить на новые условия работы. Стоимость проекта составляет около 80 млн грн.

По словам Смелянского, мобильные передвижные отделения – хороший способ покрыть территорию Украины.

“Почтовые отделения в селах, в которых проживает меньше двух тысяч населения, всегда будут убыточные. Поэтому, по-хорошему, этот проект должен быть расширен на всю территорию Украины”, – сказал он. Приоритетными для такого проекта будут Киевская, Винницкая и, возможно, Полтавская области.

Впрочем, для запуска проекта необходимы инвестиции. Их сейчас нет. Хотя один из международных банков готов выдать кредит на 800 млн грн под низкие проценты.

По материалам ТСН
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