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Компания Microsoft обновила графический редактор Paint, сделав возможным управление курсором с помощью клавиатуры.
Об этом пишет MSpoweruser.
Таким образом, мышка отныне может быть заменена нажатием клавиш. Так, за перемещение курсора отвечает блок со стрелками, а для рисования нужно использовать клавишу пробела. Перемещение рабочего окна осуществляется с помощью клавиши Ctrl.
Новая функция графического редактора появилась в майском обновлении операционной системы Windows 10. В настоящее время она доступна только для тестирования, а полноценного релиза придется подождать до конца месяца.
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