0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 39 0

В Сан-Франциско запретили использовать технологию распознавания лиц

В Сан-Франциско запретили использовать технологию распознавания лиц

Городской совет Сан-Франциско принял постановление, в частности, запрещающее властям города использовать технологию распознавания лиц.

Об этом сообщает CNN.

Запрет вступит в силу через месяц, он является частью более широкого постановления о запрете тайного наблюдения.

Впрочем, полностью город не откажется от технологии распознавания лиц: ее продолжат использовать на объектах федерального значения – в местном порту и аэропорту.

Кроме того, частные владельцы, например владельцы кафе и ресторанов, будут иметь право использовать камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, записи с которых потом сможет использовать полиция.

«Мы все за надежную охрану, но никто из нас не хочет жить в полицейском государстве», – заявил член горсовета Сан-Франциско Аарон Пескин, который является одним из инициаторов запрета.

По его мнению, технология распознавания «принципиально агрессивной».

В то же время противники такого решения считают, что запрет только усложнит работу правоохранителей.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.