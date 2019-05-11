В Сан-Франциско запретили использовать технологию распознавания лиц

Городской совет Сан-Франциско принял постановление, в частности, запрещающее властям города использовать технологию распознавания лиц.

Об этом сообщает CNN.

Запрет вступит в силу через месяц, он является частью более широкого постановления о запрете тайного наблюдения.

Впрочем, полностью город не откажется от технологии распознавания лиц: ее продолжат использовать на объектах федерального значения – в местном порту и аэропорту.

Кроме того, частные владельцы, например владельцы кафе и ресторанов, будут иметь право использовать камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, записи с которых потом сможет использовать полиция.

«Мы все за надежную охрану, но никто из нас не хочет жить в полицейском государстве», – заявил член горсовета Сан-Франциско Аарон Пескин, который является одним из инициаторов запрета.

По его мнению, технология распознавания «принципиально агрессивной».

В то же время противники такого решения считают, что запрет только усложнит работу правоохранителей.