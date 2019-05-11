Samsung убрала недостатки экрана Galaxy Fold

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Компания Samsung смогла убрать недостатки экрана складного смартфона Galaxy Fold.
Об этом пишет корейское издание Yonhap News.
Компания придумала решение, как сделать невозможным снятие защитной пленки с экрана. Также ей удалось убрать зазоры между дисплеем и пленкой, в которые в месте сгиба попадали пыль и мелкий мусор. Это выводило экран гаджета из строя.
В настоящее время новая конструкция складного смартфона находится на этапе тестирования. Вполне возможно, его выхода на рынок осталось ждать недолго.
Известно, что предварительно несколько экземпляров смартфонов попали в руки тестировщикам. Как оказалось, они пытались отклеить защитную пленку с экрана, что и стало причиной поломок. Однако у некоторых экран вышел из строя сам по себе.
В настоящее время производитель побеспокоился, чтобы у пользователей не возникало желания отклеивать пленку с экрана, которая на самом деле является его частью – специальным полимерным материалом.
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