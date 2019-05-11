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Samsung убрала недостатки экрана Galaxy Fold

Samsung убрала недостатки экрана Galaxy Fold

Компания Samsung смогла убрать недостатки экрана складного смартфона Galaxy Fold.

Об этом пишет корейское издание Yonhap News.

Компания придумала решение, как сделать невозможным снятие защитной пленки с экрана. Также ей удалось убрать зазоры между дисплеем и пленкой, в которые в месте сгиба попадали пыль и мелкий мусор. Это выводило экран гаджета из строя.

В настоящее время новая конструкция складного смартфона находится на этапе тестирования. Вполне возможно, его выхода на рынок осталось ждать недолго.

Известно, что предварительно несколько экземпляров смартфонов попали в руки тестировщикам. Как оказалось, они пытались отклеить защитную пленку с экрана, что и стало причиной поломок. Однако у некоторых экран вышел из строя сам по себе.

В настоящее время производитель побеспокоился, чтобы у пользователей не возникало желания отклеивать пленку с экрана, которая на самом деле является его частью – специальным полимерным материалом.

По материалам Корреспондент.net
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