В Донецкой области приостановился рост экспорта

В І квартале 2019 года валютная выручка от экспорта товаров из Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) составила 1107,0 млн долл. США. Регион обеспечил 9,0% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял третье место после города Киева и Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики Донецкой области.

В то же время по сравнению с январем–мартом 2018 года экспорт товаров из Донецкой области уменьшился на 2,8%. Сокращение валютных поступлений от экспорта товаров зафиксировано впервые после 2016 года.

В І квартале 2019 года предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 96 стран мира.

Как и прежде, на первом месте Италия, куда за квартал экспортировано товаров на 243,0 млн долл. (22,0% общего объема), однако это на 18,7% меньше, чем в І квартале 2018 года.

Валютные поступления от экспорта товаров в Российскую Федерацию, которая продолжала занимать второе место, уменьшились в І квартале 2019 года по сравнению с І кварталом 2018 года на 6,5% и составили 136,1 млн долл., или 12,3% общего объема.

Валютная выручка от экспорта товаров в США, которая в І квартале 2019 года была на 99,2% обеспечена за счет черных металлов, уменьшилась на 23,2% и составила 84,7 млн долл., или 7,6% (третье место).

Четвертое и пятое места заняли Польша, куда за квартал экспортировано товаров на 57,7 млн долл., и Турция – на 46,7 млн долл., что по сравнению с І кварталом 2018 года меньше соответственно на 17,3% и 20,8%.

Таким образом, с начала 2019 года экспорт сократился практически во все страны, которые всегда были важными торговыми партнерами Донецкой области. В этих условиях предприятия вынуждены искать новые рынки сбыта, в частности, в Азии и Африке.

Валютные поступления от экспорта товаров в страны Азии в І квартале 2019 года составили 227,9 млн долл. (20,6% общего объема), что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 39,3%.

Экспорт товаров на африканский континент по сравнению с І кварталом 2018 года увеличился на 70,2%, составив 73,1 млн долл., или 6,6% общего объема.

Расширение географии поставок происходит преимущественно за счет черных металлов. Вместе с тем экспорт, например, готовых пищевых продуктов уменьшился в І квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 23,9%, а его доля составила лишь 0,3%. Это не позволяет улучшать товарную структуру экспорта в направлении роста удельного веса продукции с более высокой добавленной стоимостью.