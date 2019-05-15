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Самый старый автомобиль Porsche планируют продать за $20 млн

Самый старый автомобиль Porsche планируют продать за $20 млн

Самый старый автомобиль Porsche под названием Type 64 планируют пустить с молотка за сумасшедшие $20 млн.

Прогнозированная стоимость делает модель самым дорогим Porsche среди когда-либо выставленных на аукцион, сообщается на сайте RM Auctions.

Ценность авто заключается в том, что оно считается первой моделью, которая вышла под именитым немецким брендом. Всего планировалось создание трех машин для 1500-километровой гонки из Берлина в Рим в сентябре 1939 года.

Когда первая из трех машин была закончена, гонку отменили из-за войны и машина стала собственностью немецкого Трудового фронта. В перспективе основатель Porsche Фердинанд Порше закончил и два других авто. Первую машину на тот момент уже разбили.

Интересно еще и то, что, на время выпуска “спорткаров”, Porsche еще не была полноценной компанией. Сами же машины долгое время переходили из рук в руки и затерялись.

Теперь же одно из авто Type 64 нашли. После анализа авто эксперты заявили, что Type 64 был недостающим звеном между Volkswagen Beetle “Жук” и Porsche 356.

По материалам ТСН
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