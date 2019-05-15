Самый старый автомобиль Porsche планируют продать за $20 млн

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Самый старый автомобиль Porsche под названием Type 64 планируют пустить с молотка за сумасшедшие $20 млн.
Прогнозированная стоимость делает модель самым дорогим Porsche среди когда-либо выставленных на аукцион, сообщается на сайте RM Auctions.
Ценность авто заключается в том, что оно считается первой моделью, которая вышла под именитым немецким брендом. Всего планировалось создание трех машин для 1500-километровой гонки из Берлина в Рим в сентябре 1939 года.
Когда первая из трех машин была закончена, гонку отменили из-за войны и машина стала собственностью немецкого Трудового фронта. В перспективе основатель Porsche Фердинанд Порше закончил и два других авто. Первую машину на тот момент уже разбили.
Интересно еще и то, что, на время выпуска “спорткаров”, Porsche еще не была полноценной компанией. Сами же машины долгое время переходили из рук в руки и затерялись.
Теперь же одно из авто Type 64 нашли. После анализа авто эксперты заявили, что Type 64 был недостающим звеном между Volkswagen Beetle “Жук” и Porsche 356.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинец создал авто на водороде, потратив 400 долларов (видео)Вчера, 00:00 - 26116 7
В Минэнерго озвучили планы по запуску рынка электроэнергииВчера, 11:00 - 362 2
Беларусь вновь приостановила транзит нефти в УкраинуПозавчера, 17:20 - 710 2
Что в апреле подорожало больше всегоВчера, 07:00 - 708 2
Monobank стал лучшим в номинации «Народный банк»Позавчера, 13:40 - 1756 2
Пять брендов, подержанные авто которых лучше не покупать из-за возможных технических проблемВчера, 20:00 - 2334
ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий маяВчера, 16:00 - 1532
Сколько украинцев перенесли мобильные номераВчера, 15:00 - 1125
Skoda прокомментировала закрытие завода в УкраинеВчера, 22:00 - 1049
Украина бьет рекорды по импорту пальмового маслаВчера, 02:00 - 721 1
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 2000
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2122
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 913
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 3132 2
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 2329