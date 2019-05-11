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Стоимость bitcoin выросла на 51% с начала мая

Стоимость bitcoin выросла на 51% с начала мая

Рыночная стоимость bitcoin 15 мая превысила 8 тысяч долларов. Его цена с начала месяца выросла на 51%, а доля на рынке криптовалют – на 7 процентных пунктов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что в настоящее время общая капитализация bitcoin составляет 60% от стоимости всей криптовалюты в мире.

В начале 2019 года его доля составляла 53%. Это стало возможным благодаря тому, что в последнее время цена на bitcoin начала расти больше, чем цены на другие криптовалюты.

По материалам hromadske.tv
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