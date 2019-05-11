Уровень официальной безработицы сокращается

В апреле 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 311,4 тысяч безработных, что на 29,3 тысяч меньше, чем в марте 2019 года (340,7 тысяч).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, количество вакансий составило 90,8 тысяч (в марте 100 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию – 3,0 (в марте – 3,0).

Напомним, по методологии Международной организации труда, количество безработных в Украине в IV квартале 2018 года составляло 1,7 млн человек. Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет в IV квартале 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017 года сократился на 0,6 п.п. и составил 9,3%.