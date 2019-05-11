В новом Honor 20 будет 4 модуля основной камеры

Суббренд Huawei Honor готовится к запуску своих смартфонов серии Honor 20-21 мая в Лондоне, а перед презентацией раскрыл особенности будущих телефонов.

В частности, компания разместила на Weibo изображение с текстом “Фантастическая красота, четыре фотографии”, пишет GizmoChina.

Это подтверждает, что Honor 20 действительно будет поставляться с системой из четырех модулей камер на задней панели.

Ранее в Сеть просочилась информация о конфигурации основной камеры, в которой установлены датчики разрешением 48, 12, 16 и 2 Мп, при этом фронтальная камера, врезанная в экран, имеет разрешение 32 Мп.

Президент Honor Чжао Мин также поделился на Weibo ночным снимком, который мог быть сделан с помощью Honor 20 или Honor 20 Pro. Тем не менее, водяные знаки на снимке были размыты и точных характеристик камеры не видно. У изображения отличная детализация, шумоподавление, оно захватило много света.

Согласно утечкам, Honor 20 будет оснащен 6,26-дюймовым IPS-ЖК-дисплеем с вырезом. Он предлагает разрешение экрана 2340 × 1080 пикселей и плотность пикселей 412ppi.

Смартфон будет работать на собственном флагманском процессоре компании – HiSilicon Kirin 980, с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Скорее всего, будут и другие конфигурации памяти, но 6/128 Гб подтверждены для Европы.

Результаты тестов Geekbench также указывают на использование новейшего чипсета Kirin. В одноядерном тесте устройство набрало 3241 балл, а в многоядерном достигло 9706 баллов.

Смартфон не получил встроенного сканера отпечатков пальцев, поскольку оснащен IPS-дисплеем. Honor выбрал боковой сканер отпечатков пальцев, который также служит кнопкой питания. Мы уже видели это на Samsung Galaxy S10e.