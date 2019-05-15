0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 95 0

В Украине не хватает почти 3000 судей

В Украине не хватает почти 3000 судей

В Украине не хватает почти три тысячи судей, в результате чего рассмотрение дел затягивается в судах.

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Читайте також: В Антикоррупционном суде определились с датой начала работы

“Некомплект судейских кадров в судах составляет почти 3000 на территории государства. Физически человек не может судить круглосуточно”, – отметил Матиос.

По его словам, это стало следствием того, что в государстве происходила люстрация и разрушение судебной ветви власти и только сейчас началась построение новой, реформированной системы. В результате, как отметил прокурор, рассмотрение расследованных дел затягивается в судах.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.