Киевсовет ввел ограничения для российского бизнеса

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Киевский городской совет в ходе пленарного заседания 15 мая запретил передачу коммунального имущества и земли юридическим лицам с уставным капиталом Российской Федерации.
Решение поддержал 61 депутат, сообщила пресс-служба Киевского городского совета.
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“Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, которое предусматривает установление запрета передачи коммунального имущества и земли юридическим лицам с уставным капиталом государства-агрессора”, – говорится в сообщении.
Речь идет о моратории на передачу имущества и земельных участков коммунальной собственности территориальной общины Киева в собственность или пользование юридическим лицам, в уставных капиталах которых доля государства-агрессора составляет более 25 процентов, или конечным бенефициаром которых является государство-агрессор.
«Такое решение действительно назрело уже давно. Мало того, убежден, что подобный запрет нужно установить на всеукраинском уровне. Поэтому очень верю в то, что все украинские города последуют примеру из столицы, и примут аналогичные решения. Не исключаю, и даже очень надеюсь на такое развитие событий, при котором принятое сегодня Киевсоветом решение ляжет в основу законопроекта, запретит продажу и передачу в аренду украинской земли и имущества представителям страны-агрессора на общенациональном уровне. Должны защищать Украину каждый на своем уровне, на различных фронтах в этой гибридной войне!” – отметил один из инициаторов решения, депутат Киевсовета Олег Петровец.
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