Что в апреле подорожало больше всего

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Когда цена на овощи в Украине была значительно ниже европейской, то колебание стоимости было связано с несколькими причинами, главной среди которых было распределение спроса и предложения. Когда цена на отечественные продукты выросла до уровня стран ЕС и превысила их, а колебание цен стало еще более значительным, это означает, что в стране разрушены цивилизованные отношения между государством, производителем, торговцем и потребителем. Их необходимо строить, как это выстроено в Европе.
Об этом пишет в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
От 0,4% до 4,1% подорожали мясные продукты. Свинина выросла на 4,1%, колбаса – 1,4%, филе куриное и мороженая рыба – 0,8%, говядина – 0,7%, куриная тушка – 0,2%.
Молоко подорожало на 0,4%, масло – 0,5%, творог – 0,7%, а сметана – 1%.
На 4,9% выросла стоимость картофеля. На 0,8% – ячневой крупы, 0,9% – муки, 1,1% – макарон. Манка подорожала на 2,8%.
Больше всего в апреле подешевели яйца – 11%, рис – 1,3%, сало – 1,2%, сахар – 0,7%, гречка – 0,6%.
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