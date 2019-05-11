Украина расширила эмбарго на российские товары

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Кабинет министров Украины на заседании 15 мая снова расширил список запрещенных для импорта российских товаров.
Согласно решению правительства, эмбарго распространяется на портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, сульфатостойкий цемент и аналогичные гидравлические цементы, окрашенные или неокрашенные, готовые или в форме клинкеров.
Кроме того, в список запрещенных для импорта товаров попала фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоеной древесины.
Согласно подсчетам импорт цементной продукции из России на территорию Украины по итогам 2018 года составил почти 17 млн долларов. Объем импорта фанеры из России в 2018 году составил около 19,7 млн долларов.
Этот запрет введен в ответ на агрессивные и дискриминационные действия со стороны РФ по закрытию товарам происхождением с территории Украины доступа на российский рынок, а также на ограничение транзита товаров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украину вернулся Коломойский5 ч. назад - 2088 8
Отрицательное сальдо внешней торговли выросло почти в два раза (таблица)6 ч. назад - 961 8
Коболев об остановке транзита: потеряем весь прошлогодний рост ВВП3 ч. назад - 1151 7
Земля в Украине может стоить от $3000 до $15 000 за гектар - экспертВчера, 21:30 - 915 6
Как уехать на работу в Исландию10.09.2017, 10:00 - 15778 6
ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсии за март (инфографика)Вчера, 19:40 - 21202
Кто из заробитчан может получить иностранную пенсиюВчера, 21:00 - 8515 1
Примерно 70% украинцев могут стать банкротами: экономист оценил новый закон (инфографика)Вчера, 19:20 - 3413 1
"Тотальная перезагрузка": Гройсман анонсировал перемены в налоговой и таможнеВчера, 16:00 - 3254
📌 Карты, с которыми выгодно покупать и продавать валюту онлайн5 ч. назад - 2328
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)Вчера, 15:10 - 446
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 1781
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 759
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 2763 2
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 2068