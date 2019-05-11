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Украина расширила эмбарго на российские товары

Украина расширила эмбарго на российские товары

Кабинет министров Украины на заседании 15 мая снова расширил список запрещенных для импорта российских товаров.

Согласно решению правительства, эмбарго распространяется на портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, сульфатостойкий цемент и аналогичные гидравлические цементы, окрашенные или неокрашенные, готовые или в форме клинкеров.

Кроме того, в список запрещенных для импорта товаров попала фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоеной древесины.

Согласно подсчетам импорт цементной продукции из России на территорию Украины по итогам 2018 года составил почти 17 млн долларов. Объем импорта фанеры из России в 2018 году составил около 19,7 млн долларов.

Этот запрет введен в ответ на агрессивные и дискриминационные действия со стороны РФ по закрытию товарам происхождением с территории Украины доступа на российский рынок, а также на ограничение транзита товаров.

По материалам РБК-Украина
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