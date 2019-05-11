БЦ "Инком" на Шулявке продали за почти 400 миллионов

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Фонд гарантирования продал столичный бизнес-центр “Инком”, который принадлежит ВТБ Банку, победителю аукциона – ЗАО “Магазин “Киянка” за 390 млн гривен.
“Победителем аукциона стало ЗАО “Магазин “Киянка”, которое предложило 390 млн грн (ценовое же предложение ООО “ГК БЦ “было на 100 грн меньше). Стартовая цена на лот составляла 338,8 млн грн”, – отмечается в сообщении.
В госреестре конечным бенефициаром ЗАО “Магазин “Киянка” указан Вадим Григорьев.
Как сообщалось ранее, у БЦ “Инком” удобное расположение – в 5 минутах ходьбы от станции метро “Шулявская”, а многочисленные маршруты общественного транспорта обеспечивают хорошую доступность к бизнес-центра из всех районов города.
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