Китайские компании лидируют в гонке 5G

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Последний отчет IPlytics говорит о том, что китайские компании заняли лидирующую позицию в патентной гонке в сфере 5G.
Первое место по количеству оформленных патентов удерживает Huawei.
Разработчики из Поднебесной лидируют в списке крупнейших патентных заявок Standards Essential Patents (SEP) в сфере 5G по итогам апреля 2019 года. Доля заявок на оформление патентов китайскими компаниями составляет 34 % от общего объёма. Huawei занимает первое место в этом списке, имея на своём счету 15 % патентов.
5G SEP – это важные патенты, которые разработчики будут использовать при внедрении стандартизированных решений в процессе построения сетей связи пятого поколения. В первой десятке компаний, которые оформили наибольшее количество патентов в рассматриваемом направлении, сразу три китайских производителя. Помимо Huawei, занимающего первую строчку списка, большим количеством патентов отметились ZTE Corp. (пятое место) и Китайская академия телекоммуникационных технологий (9 место).
В отличие от предыдущих поколений технологий сотовой связи, стандарт 5G будет оказывать существенное влияние на многие отраслевые направления, стимулируя появление новых продуктов, услуг и сервисов.
В отчёте говорится о том, что одной из первых отраслей, которая ощутит на себе воздействие 5G, станет автомобильная промышленность. Из-за того, что 5G-технологии объединяют разные промышленные направления, число патентных заявок, связанных с сетями связи пятого поколения, резко возросло по всему миру, достигнув к концу апреля отметки в 60 000 единиц.
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