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Межбанк: момент истины для курса

Межбанк: момент истины для курса

В среду на валютном рынке наступает момент истины. Либо вчерашний скачок курса и последующие валютные качели – чисто спекулятивная раскачка рынка нерезидентами с целью поднять котировки перед расчетами за гривневые ОВГЗ (аукцион Минфина Украины состоялся вчера. расчеты по нему – сегодня), либо – курсовое “дно” по доллару уже было достигнуто в понедельник ( на вечер 13 мая 26,12/26,15 гривен за доллар) и теперь курс начинает фазу роста и новой коррекции.

Против нацвалюты вчера сработал и ряд субъективных факторов и просто технических накладок. Был программный сбой в одной из торговых систем межбанка, что “связало” руки многим дилерам во время сессии. Сработал и вечный страх украинских компаний по росту курса – часть из клиентов “занервничали” , что и отразилось на поведении котировок. Существенно оживились и спекулянты, начавшие игру “на повышение”.

Наше мнение – идет разогрев рынка как со стороны нерезидентов, которым надо сегодня рассчитаться за купленные ОВГЗ , так и со стороны экспортеров – у клиентов начинается период бюджетных проплат и на это нужна гривна.

Что будет влиять на курс сегодня:

1) Расчеты за ОВГЗ, проданные вчера на аукционе Минфина Украины. Это добавит предложения на межбанке, но иностранцы будут стараться воспользоваться ситуацией и продаваться “задорого”;

2) Действия крупных спекулянтов, а также экспортеров и импортеров в части финансирования своей хозяйственной деятельности. Часть крупных импортеров вчера стали подкупаться валютой на опасениях ее дальнейшего роста, а экспортеры и спекулянты с радостью это подхватили и начали вздергивать котировки;

Учитывая неопределенность рынка и его некоторую растерянность после вчерашних валютных ралли – Минфин прогнозирует на сегодня более широкий коридор по доллару в пределах 26,25-26,45 гривен с активными спекулятивными попытками покачать курс.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,28/ 26,32
евро – 29,45 / 29,50
российский рубль – 0,403/ 0,404

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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