0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Актуально
- 454 0

Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)

Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)

Французский автопроизводитель представил очередную электрическую новинку 19_19 Concept, предназначенную для поездок на дальние расстояния.

При создании внешнего вида Citroen 19_19 Concept дизайнеры компании вдохновлялись авиацией, в результате аэродинамичная капсула с пассажирами буквально парит над дорогой. Этот эффект был достигнут не только с помощью визуальных решений, вроде «цельного» колеса диаметром 930 мм с «неподвижной» центральной частью, но и путем использования активной подвески нового поколения Progressive Hydraulic Cushions. Длина концепта составляет 4,655 мм, ширина — 2,240 мм, высота — 1,600 мм, колесная база — 3,100 мм.


Фото: itc.ua


Фото: itc.ua

Интерьер салона-капсулы Citroen 19_19 Concept напоминает скорее гостиную, чем салон автомобиля, чтобы пассажиры могли расслабиться во время длительной поездки. Изнутри салон практически полностью прозрачен, однако взгляду внешнего наблюдателя доступны только стандартные зоны стекол — этого добились с помощью специального отражательного покрытия. На крыше электромобиля Citroen 19_19 Concept размещена пара лидаров, которые используются для автономной системы управления и повышения безопасности при движении в ручном режиме.

Электромобиль оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 340 кВт с крутящим моментом 800 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5 секунд, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. От батареи емкостью 100 кВтч концепт способен проехать до 800 км по измерительному циклу WLTP. Поддерживается скоростная зарядка (20 минут зарядки добавляет 600 км пробега), а также индукционная зарядка на ходу (требуется специальная дорога).

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.