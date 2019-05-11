Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)

Французский автопроизводитель представил очередную электрическую новинку 19_19 Concept, предназначенную для поездок на дальние расстояния.

При создании внешнего вида Citroen 19_19 Concept дизайнеры компании вдохновлялись авиацией, в результате аэродинамичная капсула с пассажирами буквально парит над дорогой. Этот эффект был достигнут не только с помощью визуальных решений, вроде «цельного» колеса диаметром 930 мм с «неподвижной» центральной частью, но и путем использования активной подвески нового поколения Progressive Hydraulic Cushions. Длина концепта составляет 4,655 мм, ширина — 2,240 мм, высота — 1,600 мм, колесная база — 3,100 мм.



Фото: itc.ua



Фото: itc.ua

Интерьер салона-капсулы Citroen 19_19 Concept напоминает скорее гостиную, чем салон автомобиля, чтобы пассажиры могли расслабиться во время длительной поездки. Изнутри салон практически полностью прозрачен, однако взгляду внешнего наблюдателя доступны только стандартные зоны стекол — этого добились с помощью специального отражательного покрытия. На крыше электромобиля Citroen 19_19 Concept размещена пара лидаров, которые используются для автономной системы управления и повышения безопасности при движении в ручном режиме.

Электромобиль оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 340 кВт с крутящим моментом 800 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5 секунд, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. От батареи емкостью 100 кВтч концепт способен проехать до 800 км по измерительному циклу WLTP. Поддерживается скоростная зарядка (20 минут зарядки добавляет 600 км пробега), а также индукционная зарядка на ходу (требуется специальная дорога).