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В России заявили о снижении торговли с Украиной

В России заявили о снижении торговли с Украиной

В первом квартале 2019 года оборот внешней торговли между Россией и Украиной составил 3,239 миллиарда долларов, снизившись на 4% в годовом выражении.

Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ.

За этот период экспорт из России в Украину составил 2,1 миллиарда долларов (рост на 0,5%), импорт из Украины – 1,13 миллиарда долларов (снижение на 11,2%).

Отмечается, что доля Украины в общем обороте внешней торговли России за отчетный период не изменилась и составила 2,1%.

По материалам bigmir.net
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