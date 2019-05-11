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Социологи замерили уровень коррупции в медицинских учреждениях

Социологи замерили уровень коррупции в медицинских учреждениях

С непосредственным вымогательством взятки (наличными или в иной форме) за лечение в течение последних 12 месяцев сталкивались 9,1% граждан Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

В то же время 51,3% респондентов сказали, что от них не требовали заплатить взятку, а 36,3% не посещали медицинские учреждения.

Однако 16,6% сообщили, что делали подарки (например, алкоголь, конфеты, билеты на концерт и т.д.) за лечение в течение последних 12 месяцев. Не делали таких подарков 45,1% респондентов.

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение марта 2019 года. Полевой этап длился с 21 по 29 марта. Всего было опрошено 1200 респондентов, проживающих по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность – 4,3%.

По материалам РБК-Украина
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