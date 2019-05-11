В реестр коррупционеров за 100 дней попали почти 1,5 тыс. человек

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За 100 дней работы в Реестр коррупционеров внесены сведения о 1482 лицах, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Об этом сообщает пресс-службу НАПК.
“Сегодня, 14 мая, исполняется 100 дней с тех пор, как на сайте Национального агентства начал работу Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. За это время в Реестр внесены сведения о 1482 людях, всего в Реестре более 25 000 записей в отношении лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения”, – отметили в агентстве.
В реестре предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения физическими и юридическими лицами – участниками публичных закупок вышеуказанной информационной справки, чем исключено коррупционную составляющую. “С начала работы реестра самостоятельно сформированы и получены физическими/юридическими лицами 19 680 таких справок. В то же время Национальное агентство предоставило 363 выдержки из реестра по обращению в установленном порядке физических лиц”, – отметили в НАПК.
В целом с начала работы реестра обработано 3350 электронных копий судебных решений, на основании которых в него внесены сведения о:
Подавляющее большинство лиц, сведения о которых внесены в реестр, привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 172-6 КУоАП (несвоевременное представление декларации), указали в агентстве.
В то же время, как отмечается, за указанный период на законных основаниях из реестра изъяты сведения о 6 людях.
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