АМКУ отклонил жалобу "Энергоатома" на "Роттердам+" (документ)

Антимонопольный комитет Украины отклонил жалобу атомной компании “Энергоатом” на Нацкомиссию регулирования энергетики и коммунальных услуг и его формулу “Роттердам+”. Она увязывает стоимость угля с индексом в порту Роттердама (Нидерланды) с учетом затрат на его доставку в Украину.

Об этом пишет издание “Наші гроші” со ссылкой на ответ АМКУ, датированный 17 апреля.

Комитет установил, что в период действия формулы с марта 2016 года по апрель 2019 года не произошло существенного перераспределения долей между участниками рынка генерации электрической энергии. Более того, доля “Энергоатома” даже немного выросла – с 53,7% до 54,3%, а доля тепловой генерации – уменьшилась с 31,8% до 29,5%.

При этом тариф на электроэнергию для атомных станций вырос с 46,87 коп. за кВт-час до 56,57 коп., а для тепловых – с 88,01 коп. до 177 коп.

“Комитет пришел к выводу об отсутствии оснований для начала рассмотрения дела в связи с отсутствием негативного влияния постановления НКРЭКУ №289 “Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии” на экономическую конкуренцию”, – говорится в сообщении.



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