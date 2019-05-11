Межбанк: Во вторник ожидается рост активности

Во вторник на межбанке мы ожидаем рост активности как со стороны отечественных компаний, так и со стороны иностранцев. Объемы операций составят до 430 млн долларов при совершении до 540 сделок при общем настрое участников рынка на дальнейшее укрепление гривны.

Основным “виновником” падения валютных котировок будет сегодняшний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Ожидается активная скупка украинских гривневых облигаций нерезидентами, что увеличит продажу валюты на межбанке. Причем это будет происходить как сегодня, так и завтра (дата расчета за купленные бумаги).

Помогут гривне сегодня еще несколько дополнительных факторов:

1) Компаниям необходима гривна для выполнения своих текущих хозяйственных операций, что заставляет их продавать полный объем валютных поступлений, а не только обязательные 30%;

2) Снижение котировок наличного рынка, что обеспечивает межбанк притоком дешевой валюты через операции банков по валютной позиции;

3) Проседание ликвидности в банковской системе. На утро вторника корсчета банков упали почти на 3,6 млрд гривен до 56,1 млрд. Дефицит гривны ощущается у большинства средних и мелких финучреждений.

Поэтому, как и вчера – психологически участники рынка настроены на дальнейшее укрепление позиций нацвалюты. НБУ будет пользоваться сложившейся ситуацией и выкупать излишек доллара на межбанке в «анонимном» формате. Спекулянты активно поработают в формате “в две стороны” , а также при благоприятном для них развитии событий будут играть “на понижение”.

Минфин прогнозирует на сегодня коридор по доллару в пределах 26,00-26,20 гривен при ценовом диктате со стороны крупных покупателей, а также четкой зависимости котировок от поведения Нацбанка с выходом/невыходом на торги с интервенциями и главное – его цены выкупа доллара.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,12 / 26,13

евро – 29,40/ 29,43

российский рубль – 0,399 / 0,3996

Курсы валют на Межбанке

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