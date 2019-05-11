АМКУ объяснил, почему отказался признавать монополистами Киевстар и Vodafone

В ответ на очередную попытку lifecell через суд признать «Киевстар» и Vodafone монополистами, оспорив решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), государственный уполномоченный ведомства по вопросам рынка телеком-услуг Мария Процишен рассказала о позиции регулятора.

Lifecell просил Антимонопольный комитет признать операторов Kyivstar и Vodafone монополистами потому, что те установили заградительные тарифы на звонки в другие сети, используя свое доминирующее положение. По словам Процишен, АМКУ отказал lifecell в признании операторов Vodafone и Kyivstar монополистами по двум причинам:

Оператор неоднократно менял требования по своему заявлению, в итоге остановился на необходимости установить ценовое регулирование для своих конкурентов, оставив свободным ценообразование для себя.

lifecell сузил рамки исследования ситуации на рынке до периода с 1 января 2012 года до 30 июня 2015 года и одной области сравнения, и отказался их расширять. Решение принималось и будет пересмотрено только по этому временному периоду. Однако с тех пор ситуация на рынке существенно изменилась, в том числе из-за внедрения MNP.