Lenovo показала ноутбук со складным экраном (фото)

Компания Lenovo показала прототип “гибкого” ноутбука ThinkPadX1, главной особенностью которого является складной экран.

Об этом пишет Quartz.

Диагональ экрана составляет 13,3 дюйма. Что касается других параметров устройства, то производитель их пока не раскрывает.

Новинка работает под управлением ОС Windows, однако пока не имеет полноценной клавиатуры. Создатели ноутбука размышляют, как установить ее в гаджете.

А пока внешне прототип больше напоминает планшет. В продажу устройство должно поступить не ранее 2020 года. Его разработкой компания занимается уже три года, и не спешит выпускать на рынок ноутбук.



Фото: Quartz