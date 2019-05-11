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В Зеленского хотят изменить условия торговли с ЕС

В Зеленского хотят изменить условия торговли с ЕС

Евросоюз получил от представителей команды Владимира Зеленского сигнал о необходимости изменений в торговую часть Соглашения об ассоциации – рассказал европейский комиссар по вопросам соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан.

Ган отметил, что Брюссель пока не имеет четкой уверенности в том, каковы намерения команды Зеленского – это вопрос лишь кратко обсуждался 3 мая, в ходе визита в Брюссель представителей Зе-команды Александра Данилюка и Руслана Рябошапки.

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“Когда в Брюсселе была небольшая делегация (от Зеленского), они поднимали этот вопрос. У нас нет 100% уверенности в том, что они имели в виду, но, по моему мнению, в известной степени речь шла о квотах”, – пояснил комиссар.

“Комиссар Мальмстрем (ответственная за вопросы торговли) будет в Киеве на следующей неделе, возможно, это добавит ясности”, – пояснил он

По материалам Европейская правда
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