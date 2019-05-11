В Зеленского хотят изменить условия торговли с ЕС

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Евросоюз получил от представителей команды Владимира Зеленского сигнал о необходимости изменений в торговую часть Соглашения об ассоциации – рассказал европейский комиссар по вопросам соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан.
Ган отметил, что Брюссель пока не имеет четкой уверенности в том, каковы намерения команды Зеленского – это вопрос лишь кратко обсуждался 3 мая, в ходе визита в Брюссель представителей Зе-команды Александра Данилюка и Руслана Рябошапки.
Читайте также: В ЕС назвали главную экономическую задачу Зеленского
“Когда в Брюсселе была небольшая делегация (от Зеленского), они поднимали этот вопрос. У нас нет 100% уверенности в том, что они имели в виду, но, по моему мнению, в известной степени речь шла о квотах”, – пояснил комиссар.
“Комиссар Мальмстрем (ответственная за вопросы торговли) будет в Киеве на следующей неделе, возможно, это добавит ясности”, – пояснил он
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рай для иностранцев: экономист показал, как менялись украинские цены в долларахВчера, 21:00 - 4116 9
Более 2,5 млн украинцев уже воспользовались безвизомВчера, 12:30 - 368 9
Зеленского оштрафовали за демонстрацию бюллетеняВчера, 17:40 - 404 8
В ЕС назвали главную экономическую задачу ЗеленскогоВчера, 15:15 - 1830 3
Киев до лета отключат от горячей водыВчера, 13:00 - 1711 3
Рай для иностранцев: экономист показал, как менялись украинские цены в долларахВчера, 21:00 - 4116 9
Mastercard инвестировала в британский банк основателей monobankВчера, 14:45 - 2216
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 15:00 - 2162
В Украину вернулся сооснователь ПриватБанкаВчера, 12:45 - 1990
ОАЭ заявили о нападении на нефтяные танкеры в Персидском заливеВчера, 12:35 - 1939
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 1394
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 589
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 2275 1
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 1798
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)07.05.2019, 12:10 - 1897 8