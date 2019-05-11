Укрнафта сократила чистую прибыль на 76%

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ПАО “Укрнафта” в период с января по март вышла на 296 млн грн чистой прибыли, что на 76,5% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Укрнафты.
По данным компании, в I квартале 2019 года компания получила 296 млн грн чистой прибыли, что на 965 млн грн или 76,5% меньше показателей I квартала 2018 года.
В I квартале Укрнафта уплатила 72 млн грн налога на прибыль.
Чистый доход компании в период с января по март составил 6,7 млрд грн.
В I квартале 2019 года Укрнафта уплатила налогов на сумму 3,8 млрд грн, что на 9,7% превышает аналогичный показатель I кв. 2018 года.
“На финансовые показатели негативно повлияло то, что в первом квартале 2019 года три из пяти государственных аукционов по продаже нефти и конденсата не состоялось в связи с отсутствием покупателей продукции, вследствие чего значительный объем сырья остался нереализованным. Также в первом квартале 2019 года наблюдалась отрицательная, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, динамика средневзвешенных цен реализации нефти с конденсатом и природного газа”, – пояснили в Укрнафте.
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