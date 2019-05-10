Межбанк: американец продолжил дешеветь

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В этот понедельник активность на межбанке выросла, а американец продолжил дешеветь. В целом, за 13 мая курс просел с 26,13/26,18 до 26,12/26,15 гривен, хотя в середине дня котировки проваливались ниже уровня в 26,10 гривен за доллар.
Как и во все последние дни – торги прошли в два этапа:
1) до 13:00 – максимальная активность клиентов и до 85-95% всех сделок:
2) после 14:00 и до завершения сессии – единичные операции по небольшим лотам (частично – сугубо спекулятивные).
Ход торгов:
Предложение валюты снова преобладало практически весь период активных операций у клиентов. Продавцы пытались побороться за курс, но уже к 11 часам опять смирились с нисходящим трендом по доллару. С 10 до 11 часов котировки просели с 26,13/26,18 до 26,095/26,12 гривен, а крупные покупатели выжидали еще большего падения. Эта тактика сработала. К 12:00 доллар упал до 26,08/26,10 гривен и это было минимальным коридором по американской валюте за день. Понимая, что еще больше придавить курс не удастся – после полудня крупные покупатели уже начали скупать основные объемы. Почувствовав, что появился спрос – продавцы постепенно подтянули котировки до 26,115/26,14 ближе к 13 часам.
После обеда торги перешли в затухающую фазу и в 15:00 доллар остановился на отметке 26,12/26,145 гривен, а к завершению сессии котировки окончательно замерли на уровне 26,12/26,15 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,12 / 2614
евро – 29,33 / 29,36
российский рубль – 0,3992 / 0,4000
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1244 / 1,1246
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