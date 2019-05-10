Зеленского оштрафовали за демонстрацию бюллетеня

Оболонский райсуд Киева на заседании в понедельник, 13 мая, признал новоизбранного президента Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации в ходе голосования на выборах и оштрафовал его на 850 гривен.

Адвокаты Зеленского сообщили, что их подзащитный не смог явиться на заседание, и попросили рассматривать дело без него.

При этом сторона защиты просила суд закрыть административное дело в связи с отсутствием состава нарушения. “Бюллетень был продемонстрирован по просьбе журналистов, но при этом никаких призывов голосовать озвучено не было”, – сказал адвокат Сергей Кальченко.

По словам защитника, Зеленский, подписывая протокол полиции, признал вину, так как “он не юрист и хотел поступить правильно”.

“Зеленского Владимира Александровича признать виновным в совершении правонарушения… и применить к нему административное взыскание в виде штрафа в пользу государства в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан – 850 гривен”, – сказал судья Владислав Девятко.

Кроме того, суд постановил взыскать с Зеленского судебный сбор. Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции.