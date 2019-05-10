0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 121 0

Зеленского оштрафовали за демонстрацию бюллетеня

Зеленского оштрафовали за демонстрацию бюллетеня

Оболонский райсуд Киева на заседании в понедельник, 13 мая, признал новоизбранного президента Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации в ходе голосования на выборах и оштрафовал его на 850 гривен.

Адвокаты Зеленского сообщили, что их подзащитный не смог явиться на заседание, и попросили рассматривать дело без него.

При этом сторона защиты просила суд закрыть административное дело в связи с отсутствием состава нарушения. “Бюллетень был продемонстрирован по просьбе журналистов, но при этом никаких призывов голосовать озвучено не было”, – сказал адвокат Сергей Кальченко.

По словам защитника, Зеленский, подписывая протокол полиции, признал вину, так как “он не юрист и хотел поступить правильно”.

“Зеленского Владимира Александровича признать виновным в совершении правонарушения… и применить к нему административное взыскание в виде штрафа в пользу государства в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан – 850 гривен”, – сказал судья Владислав Девятко.

Кроме того, суд постановил взыскать с Зеленского судебный сбор. Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.