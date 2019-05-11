HTC анонсировала первое мобильное устройство 2019 года

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В прошлом году компания HTC выпустила достаточно оригинальный блокчейн-смартфон Exodus 1. Он одновременно являлся крипто-кошельком с аппаратными функциями защиты. В этом году HTC планирует выпустить ещё один крипто-смартфон, на этот раз потребителям будет предложено устройство среднего уровня под названием Exodus 1s.
Подробные технические характеристики новой модели пока не разглашаются. Но известно, что стоимость новинки составит $250-300, что более чем в 2 раза меньше по сравнению с прошлогодней версией ($699). Несмотря на снижение цены, модель 2019 года получит некоторые дополнительные функции и возможности. В частности, в Exodus 1s станет полноценным Bitcoin-узлом сети, как компьютеры. Это означает, что устройство будет не только хранить полную блокчейн-историю Bitcoin, но пользователи также смогут отправлять собственные транзакции в сеть. Однако использоваться в качестве майнера этот аппарат не сможет.
Учитывая, что полная история транзакций сети Bitcoin занимает более 200 ГБ, хранить такой объём информации на мобильном устройстве было бы крайне проблематично (и не совсем рационально). HTC заявляет, что будет использовать технику сокращения, благодаря чему объём базы данных удастся сохранить до 10 ГБ, это позволит экономить место и ускорить синхронизацию. Однако для тех пользователей, которые захотят иметь полную версию истории сети, предусмотрена возможность использования карты памяти microSD. А обновлять историю всё же лучше через Wi-Fi соединение.
Официальная презентация нового крипто-смартфона HTC Exodus 1s должна состояться в третьем квартале этого года.
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