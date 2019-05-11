Ученые создали самые маленькие пиксели в мире

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Ученые из Кембриджского университета представили самые маленькие пиксели в мире – в миллион раз меньше, чем те, которые используются в смартфонах.
Об этом пишет Phys.org.
Они улавливают частицы света под крошечными частицами золота. Открытие можно использовать для новых типов крупномасштабных гибких дисплеев, достаточно больших для покрытия целых домов.
Кроме того, эти пиксели можно использовать для производства гибких пластиковых пленок, что значительно снижает стоимость их производства. До этого делать гибкие дисплеи большой площади было слишком дорого, потому что они сделаны из высокоточных многослойных материалов.
В центре пикселей, разработанных Кембриджскими учеными, находится крошечная частица золота толщиной в несколько миллиардов миллионных долей метра. Зерно находится выше отражающей поверхности, задерживая свет в промежутке между ними. Каждое зерно окружено тонким клейким покрытием, химически меняющимся при электрическом переключении, что приводит к изменению цвета пикселя по всему спектру.
Команда ученых изготовляла пиксели, покрывая зерна активным полимером под названием полианилин, затем распыляя их на гибкий пластик с зеркальным покрытием, что резко снижало производственные расходы.
Пиксели можно увидеть при ярком солнечном свете. Поскольку им не нужна постоянная мощность для сохранения заданного цвета, они имеют энергетические характеристики, которые делают большие площади пригодными для использования.
Пиксели можно применить во множестве других областей – для встроенных дисплеев, архитектуры, камуфляжной одежды и покрытий, устройств интернета вещей.
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