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В Раде назвали дату визита миссии МВФ в Украину

В Раде назвали дату визита миссии МВФ в Украину

Миссия МВФ приедет в Украину с двухнедельным визитом 21 мая.

Об этом в понедельник, 13 мая, заявил первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко.

“В меморандуме о сотрудничестве с МВФ зафиксировано обязательство рассмотреть до 31 марта законопроект №2413-я по консолидации функций государственного управления на финансовых рынках. Так случилось, что мы не смогли, но уже на этот пленарной четверг стоит законопроект в проходной части. Просьба его не переносить. Наши коллеги из международных финансовых институтов считают, что достаточно голосов для поддержки законопроекта”, – добавил замглавы комитета.

Отметим, на прошлой неделе в МВФ сообщили, что в Украину в ближайшие недели приедет оценочная миссия фонда, однако сроки визита не назвали.

Как известно, в этом году Киев рассчитывает получить от МВФ два транша по 1,3 млрд долларов. В то же время, аналитики считают, что Украине не стоит ожидать получения денег МВФ в этом году.

По материалам РБК-Украина
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