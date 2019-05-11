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В Samsung придумали странный аппарат

В Samsung придумали странный аппарат

На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) появилась информация о смартфоне Samsung с весьма необычной конструкцией

Речь идёт об аппарате в складном корпусе.

Предусмотрены сразу три сочленения, которые позволяют устройству складываться в виде параллелепипеда.

Все грани такого смартфона-кирпича будет охватывать гибкий дисплей. В сложенном виде эти секции экрана могут отображать различную информацию – время, уведомления, напоминания и пр.

Разложив аппарат, пользователь получит в своё распоряжение некое подобие планшета с довольно большой сенсорной поверхностью. При этом будет активирован соответствующий «планшетный» интерфейс.

Патентная документация говорит о том, что устройство планируется оборудовать портом USB и стандартным 3,5-миллиметровым гнездом для наушников. Прочие характеристики не раскрываются.

Собирается ли Samsung создавать коммерческий смартфон с предложенным дизайном, пока не ясно.

По материалам Комментарии
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