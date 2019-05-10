Что ждать от курса на этой неделе?

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На минувшей неделе курс доллара к гривне активно снижался на всех сегментах валютного рынка на 1,0-1,2%, достигнув одиннадцатимесячного минимума.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,48 грн до 26,21 грн (-1,0%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 26,400/26,440 до 26,115/26,140 (-1,1%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,43/26,70 до 26,10/26,38 (-1,2%).
При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,1%, что свойственно для периодов интенсивной волатильности на рынке.
Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, укреплению гривны способствует хорошая конъюнктура мировых цен на черные металлы и аграрную продукцию, а также серьезный спрос нерезидентов на ОВГЗ, вызванный весьма высокой их реальной доходностью. Кроме того, конец весны-начало лета – традиционный сезон укрепления национальной валюты.
“На начавшейся неделе ожидаю продолжение снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,0 грн, а наличный доллар в банках – около 25,9/26,1 грн”, – прогнозирует эксперт.
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